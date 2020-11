Urladdning när MFF säkrade SM-guldet

Fakta

SM-guldvinnande lag genom tiderna:

21 SM-guld: Malmö FF.

18: IFK Göteborg.

13: IFK Norrköping.

12: Örgryte IS, AIK, Djurgårdens IF.

6: IF Elfsborg.

5: Helsingborgs IF.

4: Gais, Halmstads BK, Östers IF.

2: Åtvidabergs FF.

1: Brynäs IF, Fässberg IF, IFK Eskilstuna, Göteborgs IF, Hammarby IF, Kalmar FF, IK Sleipner.