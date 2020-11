Processer väntar Trump efter Vita huset

När Donald Trump checkar ut från Vita huset riskerar han gatlopp i flera domstolar. Åklagare har honom i sikte för bland annat ekobrott. Månne finns en livlina som skulle kunna rädda Trump undan åtal.

Den 20 januari tar Joe Biden (demokrat) över som USA:s president. Därmed upphör den immunitet som Trump (republikan) dittills åtnjutit – och flera rättsprocesser och brottsutredningar mot honom kan ta fart igen.

Distriktsåklagare Cyrus Vance på Manhattan i New York har i över två år utrett Trump och hans familjebolag The Trump Organization.

Från början rörde brottsutredningen betalningar, inför valet 2016, till två kvinnor för att hålla tyst om påstådda sexuella affärer med Trump.

Därefter har Vance, som är demokrat, utvidgat utredningen till att även omfatta bank-, skatte- och försäkringsbedrägeri samt förfalskning av affärsdokument.

I somras gav Högsta domstolen Vance rätt att begära ut Trumps deklarationshistorik efter en flera år lång juridisk strid.

Trump liknar Vances utredning vid ”politiskt motiverad förföljelse”.

Enligt justitiedepartementet kan en sittande president inte åtalas på federal nivå. Det är inte Vance bunden av eftersom han driver en delstatlig utredning. Men hittills har han avvaktat, måhända på grund av osäkerhet över om ett åtal är konstitutionellt korrekt under Trumps ämbetsperiod.

– Det faktum att de har utfärdat stämningar och processat hela vägen till Högsta domstolen talar för att detta är en mycket betydande brottsutredning av presidenten, säger Corey Brettschneider, professor i statsvetenskap vid Brown-universitetet.

Trump riskerar också en brottsutredning ledd av landets nye justitieminister nästa år. Det handlar om eventuellt skattefusk.

Under tio av de femton år som föregick valet av Trump till president betalade han inte en krona i federal inkomstskatt, avslöjade tidningen The New York Times i september.

Åren 2016 och 2017, då Trump valdes respektive tillträdde, betalade han bara 750 dollar, eller knappt 7 000 kronor, i federal inkomstskatt årligen.

”Jag betalade många miljoner dollar i skatter, men hade – likt alla andra – rätt till nedskrivningar och avdrag”, försvarade sig Trump på Twitter.

Därutöver driver chefen för delstaten New Yorks justitiedepartement, Letitia James (också demokrat), ett civilmål om misstänkt skattebedrägeri av såväl Trump som The Trump Organization.

Misstanken handlar dels om att ha blåst upp tillgångar för att spara pengar på lån och försäkringar, dels om att ha förminskat tillgångar för att betala mindre i fastighetsskatt.

Eftersom det är en civilrättslig process riskerar Trump inte fängelse men väl straffavgifter, om James vinner målet.

E Jean Carroll, en tidigare skribent i magasinet Elle, stämde Trump för förtal 2019. Hon hade anklagat honom för våldtäkt på 90-talet, vilket han förnekade. Trump sade att hon ljög för att skapa intresse kring sin bok.

I augusti godkände en domare fortsatt utredning av fallet. Juridikprofessorn Barbara McQuade på Michigan-universitetet, och tidigare federal åklagare, bedömer det dock som osannolikt att justitiedepartementet kommer att fullfölja ärendet.

I en annan rättsprocess kommer anklagelser från Summer Zervos, som deltog i Trumps dokusåpa ”The Apprentice” 2005. Hon hävdar att Trump 2007 kysste henne mot hennes vilja och senare tafsade på henne på ett hotellrum.

Trump kallade henne lögnare, hon stämde honom för förtal – varpå han svarade att han som president har immunitet. Det argumentet håller i tre månader till.

All rättslig turbulens kring Trump väckte 2018 en intensiv debatt om en amerikansk president har makt att benåda sig själv.

”Jag har den absoluta rätten att benåda mig själv”, skrev han på Twitter med hänvisning till juridiska experter.

”Men varför skulle jag göra det (benåda mig själv) när jag inte gjort något fel”, lade han till.

Det visade att expertisen inte alls var enig i frågan om ”självbenådning”. En del menade att något sådant måste prövas i domstol och sannolikt skulle ge upphov till utdragna juridiska förhandlingar. Andra anförde att Trump skulle ställas inför riksrätt om han ens försökte.

Ingen president har provat att benåda sig själv. Närmast kommer Richard Nixon, som 1974 avgick efter Watergateskandalen. Han benådades av efterträdaren Gerald Ford för ”brott han kan ha begått gentemot USA under sin tid som president”.

Nu nämns ett liknande scenario med syfte att rädda skinnet på Trump.

Tanken är att Trump skulle låta vicepresident Mike Pence ta över som president, på det att den nye presidenten benådar den gamle.

Joe Biden får som installerad president också befogenhet att benåda Trump. Hur han – och Mike Pence – ser på den saken är inte känt.