Svensktoppen: Ingrosso in som trea

Benjamin Ingrosso går rakt in på tredjeplatsen med sin ”Så mycket bättre”-tolkning av Lisa Nilssons ”Långsamt farväl”. I topp ligger fortfarande Carola och Zara Larsson med ”Säg mig var du står”.

1. (1) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

2. (3) ”Victor Leksell: ”Svag”

3. (Ny) Benjamin Ingrosso: ”Långsamt farväl”

4. (2) Laleh: ”Det kommer bli bra”

5. (4) Agnes: ”Fingers crossed”

6. (7) Smith & Tell: ”Year of the young”

7. (5) Miss Li: ”Komplicerad”

8. (8) Darin: ”En säng av rosor”

9. (9) Miriam Bryant: ”Passa dig”

10. (Ny) Frida Öhrn: ”Fading like a flower”

Bubblare:

Clara Klingenström: ”Så slut”

Jakob Hellman: ”När jag går in nånstans och känner mig utanför”