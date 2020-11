Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Hon har visat sig vara väldigt kompetent på senare år, men så var det minsann inte alltid i början av hennes provanställning.

Nej, goda chefer brukar lyckligtvis inte ge tidigare anställda vitsord av det slaget. I arbetslivet är det självklart att se folk för vad de kan snarare än för vad de inte kunde som nya på jobbet.

Tyvärr är motsvarande syn på kunskap inte lika given inom gymnasieskolan. Genom modellen med kursbetyg kan sämre insatser under de första terminerna sänka elevers slutbetyg oavsett hur mycket bättre de presterar på senare delkurser i samma ämnen. Krasst sett räcker alltså några skoltrötta månader i mitten av tonåren för att få sämre chans att komma in på önskad högskoleutbildning.

Alltifrån lärare och elever till ansvariga politiker har invänt mot detta. Betygsmodellen fokuserar för mycket på elevers misslyckanden, konstaterade utbildningsminister Anna Ekström (S) våren 2018. Det kan få dem att tappa sugen i skolarbetet, påpekade hon och och elever till ansvariga politiker har invänt mot detta. Betygsmodellen fokuserar för mycket på elevers misslyckanden, konstaterade utbildningsminister Anna Ekström (S) våren 2018. Det kan få dem att tappa sugen i skolarbetet, påpekade hon och tillsatte en utredning för att ändra systemet.

Men den politiska processen har dragit ut på tiden. Först på söndagen kom beskedet att regeringen och samarbetspartierna har enats om att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg som kan höjas under utbildningens gång. Ett förslag har gått ut på remiss och Skolverket manas att förbereda för en förändring vid halvårsskiftet 2022.

L-ledaren Nyamko Sabuni, som drivit på för förslaget, menar att slutbetygen ska spegla elevernas kunskaper efter avslutad utbildning.

Synd bara att så många studentkullar, under åren med kursbetyg, har fått hålla till godo med mindre rättvis bedömning. Ansvariga politiker skulle kunna ses som senfärdiga i frågan. Men även de bör få chansen att bedömas utifrån vad de presterar nu snarare än utifrån flera år gamla misstag.