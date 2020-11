Kvällstid går det bra att kameraövervaka biblioteket i Båstad och dess galleri. Men kommunen ville ha kameror som spelade in även under andra tider.

Biblioteket i Båstad får bara kameraövervakas när där inte är några besökare. Kommunen ville ha rätt till kamerabevakning som var mer omfattande än så. Bild: Michael Lundblad

Båstads kommun får inte sätta upp kameror som spelar in under tider då det finns besökare på biblioteket i Båstad samt dess galleri. Det har Datainspektionen beslutat och går därmed emot vissa delar av den ansökan om kameraövervakning som Båstad lämnat in.