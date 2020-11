Det här har hänt idag.

Helsingborg

Det stora tågstoppet började i morse

Två veckors omläggning av trafiken drog igång – HD vägleder läsarna i det ovanliga pendlingslandskapet.

Helsingborg

Helsingborgare var knarkligornas kvalitetskontrollant

Helsingborgaren anlitas av kriminella ligor för att testa narkotikans kvalitet. I förhör säger han att han ser sin känsliga kräkreflex som en gåva.

Helsingborg

Besöksboom trots pandemin

Trots alla restriktioner upplevde såväl Sofiero som Fredriksdal en rejäl besöksboom under säsongen. Något som skapar viss förvåning.

Ängelholm

Ung rånare dömd efter rån under knivhot

En 15-åring i Ängelholm hotade sin klasskamrat med kniv. Nu döms pojken, som beskrivits som en fullfjädrad kriminell, för två rån.

Skåne

Dystert covid-rekord på skånska sjukhus

Under måndagen var 111 personer inlagda för covid-19 på de skånska sjukhusen. Det är en högre siffra än under toppveckorna under vårens utbrott.