Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

En uppvisning i politisk hantverksskicklighet! Så kan Stefan Löfvens (S) hantering av lasfrågan beskrivas. Sista ordet i detta politiska drama är visserligen inte skrivet, men allt pekar på att det mesta blir som förut. Precis som Löfven önskat.

Akt 1. Regeringsförhandlingarna. Mot alla odds blir Stefan Löfven statsminister. Priset är högt. Skrotandet av las. En reform som Centern och Liberalerna länge åtrått, men inte lyckats genomföra ens i regeringsställning. Löfven beskylls för att svika Socialdemokraternas viktigaste stödgrupp – LO – för maktens skull. En seger för de liberala krafterna, tycker istället C och L, som dock i glädjeyran missar den nödutgång som Löfven petade in i januariöverenskommelsen. Den om att balansen mellan arbetsmarknadens parter inte får rubbas.

Akt 2. Utredningen.En utredare utses och han levererar vad som begärts. C och L jublar. Nu ska LO:s makt äntligen brytas. Risken för detta får Vänsterpartiet att kliva in på scenen med hotet att avsätta regeringen om utredningens förslag blir lag. Löfven nöjer sig med att konstatera att utredaren inte följt direktiven. Att balansen mellan arbetsmarknadens parter rubbats.

Akt 3. Förhandlingarna. Med utredningen som grund inleder arbetsmarknadens parter sina förhandlingar. Arbetet går trögt. V höjer tonläget. C och L gräver sig djupare ner i sina skyttegravar. Dramatiken når sin kulmen när LO säger nej till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse. Men kunde inte den ligga som grund för ny lag? Så tycker C och L. Att LO inte är med ses av dem som en fördel. Löfven upprepar lugnt vad han sagt tidigare om att balansen är rubbad med tillägget att remissvaren måste beaktas innan processen kunde gå vidare.

Akt 4. Remissinstanserna. Tung kritik riktas mot utredningen. Förslagen är otydliga, ofärdiga och beaktar inte kravet på balans. Kritiken ger Löfven ammunition för att kräva att utredningen kastas i papperskorgen och ersätts av överenskommelsen som grund för lagstiftning.

C och L är med på noterna, men duckar inför den centrala frågan om utredningens framtida status. Ty förpassas den till historieböckerna befrias LO från den restriktion som utredningen utgjorde. Att LO då skulle gå med på att reformera arbetsrätten ter sig föga realistiskt.

Akt 5. Sista striden. Löfven köper sig tid genom att föreslå att en ny utredning tillsätts. Inom regeringskansliet för säkerhets skull. Då blir den lättare att styra. Väl medveten om att inte ens C vill gå till val med förslaget att skrota las. Förslaget att knyta en referensgrupp till utredningen i vilken LO får delta är det bondeoffer som Löfven bjuder C och L på. Kostar i praktiken inget, för LO kan ju påverka utredningen väl så bra ”off the record”.

Så påmindes vi alla om att politik inte bara handlar om retorisk skicklighet utan också att rätt kunna navigera sig fram i det politiska landskapet och lura skjortan av sina motståndare när så behövs. Den konsten har Stefan Löfven visat sig behärska. Hatten av!