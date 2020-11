Andra dagen av tågstoppet blev tuffare för resenärerna från Ängelholm. Bussarna räckte inte till.

Vid åttatiden på tisdagsmorgonen rådde det oro och upprördhet på sina ställen vid Ängelholms station. Bussarna till Helsingborg räckte inte riktigt till för alla som skulle åka och på sina håll blev det för trångt enligt flera personer på plats.

En av dem delade med sig av kritiken på Skånetrafikens Facebook-sida:

"Hur tänkte ni nu??? Skulle åka buss nu på morgonen så är båda bussarna fulla. Folk står upp och sitter tätt. Jag har månadskort på tåget och är nu tvungen att köra bil till jobbet. Ni skriver själv att vi ska hålla avstånd och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten går ut med. Hur tänker busschauffören? Jag kräver kompensation för mina resor nu. En irriterad pendlare"

Några signaler om trängsel och för få bussar har dock inte nått fram till Skånetrafiken enligt pressinformatören Jennie Hohenthal.

Totalt har Skånetrafiken igång ett 50-tal bussar för att kompensera för tågstoppet mellan Ängelholm och Ramlösa.

– Men är det så att vi får in uppgifter om för få bussar så får vi se över om vi behöver sätta in fler, säger hon.

I beställningen från Skånetrafiken till bolagen som kör ersättningsbussarna sägs att de på grund av pandemin, inte ska fylla bussarna till mer än hälften, ofta 25 personer.

Också på Ramlösa station i Helsingborg var det under morgonen mycket folk. Några irriterades över att Skånetrafiken satt in biljettkontrollanter i just det här läget med både covid-19 och längre restider.

Mikael Thomasson på Skånetrafiken menar dock att biljettkontrollerna kan och ska göras överallt, även vid ersättningstrafik.

– Men det är viktigt att det görs utan att kontrollanterna tillför trängsel så därför görs de oftast utanför bussarna, säger han.

Kontrollen görs med en handenhet och går ganska snabbt, så hans uppfattning är att det inte innebär någon egentlig svårighet, även i ett läge med mycket folk och ersättningstrafik.

Under tågavstängningen går färre tåg än vanligt till och från Ramlösa station söderut. Något som stundtals resulterat i trängsel ombord. På Skånetrafikens Facebooksida haglar därför kritiken idag:

"Alltså! Hur är det möjligt att ställa in tåg i dessa tider??! Här stod jag och min dotter som packade sillar i morse. Hur tänkte ni nu?? SÄTT in fler tåg istället för att ta bort tåg för de som pendlar i dessa tider. Har ni hört talas om att vi drabbats av en pandemi???!"

"Hycklare! Ni pratar om att alla ska hjälpas åt och samarbeta men ni undergräver förtroendet för regionen totalt genom ert agerande. Smockfullt på samtliga bussar och jättelånga väntetider för att komma på någon buss överhuvudtaget."

"På tåget precis nyss från Landskrona-Lund. ”Tack för att ni håller avstånd” vi har inget val! Såhär ser det ut, överfullt och går inte att röra sig en cm. Detta är kl 9 på morgonen. Tåget var fullt när jag skulle PÅ och har ingen möjlighet att ta nästa då dom går 1 gång i timmen."

Flera har också bifogat bilder där folk står tätt packade och flera uttrycker också en vilja att inte behöva betala fullt pris för sitt månadskort den här månaden.

Men alla är inte kritiska. Flera försvarar också Skånetrafikens agerande och påpekar att det måste finnas en viss förståelse för att det är svårt att hantera de stora reseströmmarna och att folk dessutom har ett eget ansvar.

Förklaringen till att det går färre och kortare tåg under tågavstängningen är att Ramlösa station helt enkelt inte kan ta emot längre och fler tåg. Det finns varken spårlängd eller utrymme att vända tågen där, på samma sätt som det gör inne på Knutpunkten.

– Ramlösa station tar emot tåg från tre banor. Västkustbanan, Råådalsbanan och Skånebanan. Förutsättningarna för att köra de tågen utan Knutpunkten har försvunnit i och med det här arbetet, säger Mats Ohlsson, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

I Facebookflödet ställs frågan varför Skånetrafiken inte sätter in bussar istället för de överfulla tågen. Mats Ohlsson svar är att det faktiskt inte finns fler bussar att använda.

– Vi har redan 50 bussar för att täcka sträckan Ängelholm-Ramlösa och det är jättesvårt att få tag i fler.

Han hoppas trots allt på förståelse från resenärernas sida. Att organisera de här två veckornas ersättningstrafik har varit mycket svårt och han vädjar till alla de som kan resa på annat sätt eller inte under rusningstid att faktiskt göra det.

– Vi får uppmana alla att hjälpa till. Vi måste lämna plats åt de som verkligen måste åka i rusningstrafik, säger Mats Ohlsson.