First lady – med rätt att jobba.

Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. HDs hållning är oberoende liberal.

Bakom varje framgångsrik man står en kvinna, har det länge hetat. I USA har arketypen av denna kvinna varit presidentens fru, First Lady of the United States; FLOTUS.

Den amerikanska konstitutionen, som i detalj stakar ut presidentens ansvar och befogenheter, nämner inte med ett ord vad som förväntas av hans fru. Det var först fyrtio år efter Martha Washingtons död som begreppet "first lady of the land" myntades i folkmun.

Man kan kanske säga att dessa historiska kvinnor, fruar, mer än några andra speglat sin samtids kvinnoideal. Under lång tid var presidenthustrun en vacker accessoar vid sin mäktiga mans sida. En symbol för landsmodern i det amerikanska kärnfamiljeidealet. Tillbakahållen och utan formellt politiskt inflytande, men sällan passiv eller politiskt obetydlig.

Med tiden kom hon allt mer att ses som ett komplement till sin man med specifika – om än begränsade – uppgifter. Edith Roosevelt bröt ny mark när hon 1901 flyttade in i Vita huset tillsammans med Theodore Roosevelt och med stor entusiasm började arrangera sociala tillställningar. Hennes trädgårdsfester och middagar blev så framgångsrika att hon var tvungen att anställa en assistent.

Eleanor Roosevelt tog ut steget ytterligare när hon under 1930- och 1940-talet bjöd in till särskilda presskonferenser enbart för kvinnor för att marknadsföra sin man Franklin D. Roosevelts progressiva New Deal. Hon författade artiklar där hon passionerat argumenterade för jämställdhet och utbildningsreformer och var en drivande kraft bakom utformandet av FN:s deklaration av mänskliga rättigheter.

En rad kvinnor har sedan dess följt i Roosevelts fotspår och förvandlat "USA:s första dam" från en titel till ett prestigefyllt ämbete. Presidentens fru har blivit en central figur i landets administration, hon basar över sina egna anställda och driver sina egna politiska frågor sida vid sida med sin man.

Michelle Obama, med juristutbildning från Harvard, kanaliserade sitt starka engagemang för jämställdhet och rättvisa som en tydlig röst för barns utbildning och hälsa under sina åtta år i Vita huset. Samtidigt var hon tydlig med att hon först och främst var mamma till två döttrar. Familjen gick före karriären.

Jill Biden blir en ny typ av presidentfru. Som professor i engelska med en livslång kärlek till undervisning har hon varit tydlig med att hon tänker fortsätta arbeta med sitt, precis som hon gjorde under Joe Bidens tid som vicepresident.

Lika mycket som Martha Washington och Eleanor Roosevelt var produkter av sin tid speglar Jill Biden vår tids ideal och möjligheter för kvinnor. En tid då det är långt ifrån självklart att en kvinna ger upp sin karriär och sitt livskall för sin man.

Debatten om huruvida Jill Biden framöver ska tituleras "Dr first lady" torde säga något om hur långt USA har kommit. Nästa historiska milstolpe är när USA:s första ”first gentleman” flyttar in i Vita huset.

Den borde inte vara så långt borta.