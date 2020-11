Manusboom hos bokförlagen under pandemin

Coronapandemin har medfört en ökning av antalet bokmanus som kommer in till förlagen. Karantäner, hemmajobb och plötsligt frigjord tid tros vara anledningen.

På barnboksförlaget Bonnier Carlsen har antalet inkomna bokmanus ökat med nästan en tredjedel, skriver SVT

– När folk får tid lyssnar de på, läser, och uppenbarligen skriver böcker, säger Bonnier Carlsens förlagschef Mattias Fyrenius till SVT.

Bonnierförlagen får normalt in drygt 6 000 manus per år, och har i år sett en ökning med mellan 25-30 procent. Störst är ökningen på barnboksförlaget Bonnier Carlsen, där många av manusen handlar om just pandemin.

Även Modernista får in fler manus än normalt just nu – omkring 80 i veckan. Också där är pandemitemat vanligt.

– Det vanligaste är poesi faktiskt, men det kan även vara deckarmanus med coronatema eller feel-good om kärlek på distans till exempel, säger Sophia Palmén, redaktör på Modernista, till SVT.