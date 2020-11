Melart sköt segern till Växjö

Båda lagen gick nyligen på landslagsuppehåll med goda resultat i färskt minne. I omstarten visade sig Växjö ha konserverat formen allra bäst. – Skönt, inte så många gånger jag gör två mål i en match, sade Växjös segerskytt Ilari Melart till C More efter 3–2-segern, efter förlängning, hemma mot Örebro.

Örebro tog ledningen efter drygt sex minuters spel då Robin Kovacs skrinnade fram på högerkanten och snyggt stänkte upp pucken i närmsta krysset.

– Jag har bra facit mot Växjö, framförallt mot ”Fasthen” (Växjös målvakt Viktor Fasth), sade Robin Kovacs, som även gjorde två mål i lagens möte i Närke nyligen, i en pausintervju i C More.

Jack Drury kvitterade, med sitt första mål för Växjö, i powerplay efter en öppnande sidledspassning av lagkamraten Fredrik Karlström.

Den andra perioden blev exakt lika innehållsrik på mål som den första. Ilari Melart gav Växjö ledningen.

– Det är riktigt tajt där ute. Jag har bra skott och försöker använda det så mycket som möjligt, sade Ilari Melart, målskytt för tredje matchen i rad, till C More.

Örebro replikerade när Emil Larsson gled fram i anfallszon och lyfte upp en backhand i nättaket, hans första SHL-mål denna höst.

– Skönt, mycket slit bakom det där målet, sade Larsson.

Ovisst var bara förnamnet inför den tredje perioden. Örebro satte tidigt lite tryck i anfallszon och hade en puck i Viktor Fasths ena stolpe. Men kryss efter 60 minuters spel innebar förlängning och då var det dags för Ilari Melart igen. Den finländske backen satte sitt andra mål för aftonen och grejade segern till Växjö.

Örebros glädjeämne var att finländske backen Kristian Näkyvä gjorde sin första SHL-match för säsongen. Näkyvä, som i februari drabbades av testikelcancer, välkomnades tillbaka av Växjös lagkapten Erik Josefsson som före första nedsläpp överlämnade en blomsterkvast.

– Många människor har skickat meddelanden, fantastiskt, sade Kristian Näkyvä till C More om den uppmuntran han mött under sin sjukdomstid.