Så tycker eleverna om att gå i Skånes bästa skola

Höganäs skolor är bäst i Skåne enligt en ny ranking, men vad tycker elever? Vi har träffat några som går i nian på Bruksskolan.

– Jag tycker att det finns mycket bra, men också saker att förbättra.

Enligt Lärarförbundet har Höganäs de bästa skolorna i Skåne. På Bruksskolan närmar sig skoldagen sitt slut när tidningen träffar tre elever från klass nio. De är överens om att de trivs på skolan.

– Lärarna gör ett bra jobb för att vi ska trivas, säger My Hellqvist.

– Och så är det bra miljö och trevliga klasskamrater. Det är lugn och trevlig stämning, ingen mobbning vad jag vet, säger Oskar Blohm.

Elevernas betyg på Bruksskolan blir inte helt i topp men ändå lite mer än godkänt. Oscar Blohm ger skolan ett B minus, My Hellqvist ett starkt C och Andrea Unsgård delar ut ett C.

– Jag tycker att det finns mycket bra, men också saker att förbättra.

Lärarförbundets ranking visar att Höganäs har en hög andel behöriga lärare och att de håller sig ovanligt friska. Däremot är det sämre med lärartätheten och resurserna till undervisningen.

De tre eleverna tycker att det skulle behövas fler och luftigare klassrum. De är också trångt och stökigt när de ska in i salarna och i bland saknas det böcker till alla.

– Man märker det ibland när vi har NO, att det är en bok för lite. Då märks det att det är för lite resurser, säger Andrea Unsgård.

Maten är också ett ständigt diskussionsämne, men på Bruksskolan är den enligt eleverna helt okej för att vara skolmat.

– Den går att äta, men den borde vara mer anpassad till eleverna, säger Andrea Unsgård.

My Hellqvist tycker också att skolan för det mesta har en lugn och skön miljö, även om det i bland blir stökigt.

– Lärarna ska lära sig att säga till eleverna när det behövs. De behöver mer attityd men fortfarande vara snälla.

Hon har gått hela sin skoltid på Bruksskolan tillsammans med Andrea Unsgård. Som tycker att både undervisning och lärare blivit bättre och bättre efter hand. Hon tror det är för att man lyssnat på eleverna.

– Det är många elever och lärare som vill att det ska fungera. Jag tror det är därför Höganäs hamnat på den här platsen (etta i Skåne).