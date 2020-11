Bondson blev agronom och reste till Amerika

Arvet från hembygden i Småland drev Bengt Gustafsson ut i världen. – Ja, stanna hemma på gården ville jag inte, minns han tydligt. Kanske inspirerade traktens stora män, som Nils Dacke eller Vilhelm Moberg. Att få läsa och skriva och skaffa sig kunskap var viktigt. Och resa, likt tidigare generationers emigranter.

– I min årsklass var vi bara 4 eller 5 pojkar i socknen som fick studera vidare på läroverket i Kalmar. Hade jag inte fått den möjligheten hade jag åkt till släkten i Amerika, berättar Bengt Gustafsson per telefon från Lund.

Tiden i corona-karantän hemma har kommit väl till pass. Det har gett Bengt möjlighet att sammanställa alla sina krönikor och bloggtexter. Som pensionerad agronom har han gjort många inlägg i debatten, framförallt i månadstidskriften Gris, där han hållit sig ajour med jordbruksfrågor. Han har många åsikter i ämnet, liksom om presidentvalet i USA och kyrkans roll i Sverige under corona-tider.

– Jag störs av mängden “fejkade news” i olika medier och alternativa kanaler nu för tiden. Det är en av anledningarna till att jag ville sammanställa mina egna artiklar och texter.

Efter Kalmar kom Bengt Gustafsson in på lantbrukshögskolan i Uppsala och utbildade sig till agronom. Det var ett yrke som han kommit i kontakt med under uppväxten.

– Det verkade spännande då och jag tycker att det är ett yrke som borde locka fler av dagens ungdomar, säger Bengt.

Senare fick han stipendium av Kelloggs för att studera vidare i USA.

– Jag säger som min farbror i USA: “America has been good to me”. På 60-talet satsade de stort på högre utbildning i USA och det var lättare för utländska studenter att stanna. Jag doktorerade i svensk mjölkproduktion och bjöd dit min flickvän Ewy och så gifte vi oss där.

Resorna till USA fortsatte och påverkade familjen på flera sätt. Både barn och barnbarn har följt i pappas och farfars och förfädernas spår för att studera och arbeta.

Dagens USA har Bengt Gustafsson dock svårt att förlika sig med, men han låter bli att prata politik med sina amerikanska kusinbarn.

– Det har blivit så polariserat och många familjer och grannar har blivit ovänner.

I början av 80-talet fick Bengt en tjänst som arbetsmiljöattaché på Svenska ambassaden i Washington. Han hade då jobbat med forskning i Sverige och specialiserat sig på miljö- och byggnadsfrågor inom jordbruket. Sverige låg långt fram i arbetsmiljöfrågor och hade lagstiftat på området.

1985 blev Bengt Gustafsson invald i Kungliga skogs- och lantbruksakademien i Sverige och fortsatte att forska och administrera projekt. Han har sammanlagt varit aktiv i närmare 40 år på Sveriges Lantbruksuniversitetet i Alnarp (SLU) vid institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) och dess föregångare.

I framtiden hoppas Bengt på ett kemikaliefritt jordbruk och en ny global syn på småskaligt jordbruk och självhushåll.

– Vi måste vara rädda om jorden och bevara det naturliga kretsloppet. Stordrift har sina nackdelar, det är ingen tvekan om det. Men det går att driva även större jordbruk. Vi har mer kunskap i dag, men vi måste tillämpa den också. Och vara beredda att betala lite mer. Men det är svårt att argumentera för förändring innan folk verkligen upplever något på egen hand, och känner av de negativa följderna.

– Men jag tror på människan och god forskning. Och jag tror på Biden och Harris i Vita huset i USA!