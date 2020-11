IS tar på sig sprängdåd i Saudiarabien

Minst två personer skadades vid en explosion under en ceremoni vid en icke-muslimsk begravningsplats i staden Jidda i Saudiarabien på onsdagen. Nu hävdar terrorgruppen IS via sitt propagandaorgan Amaq att den låg bakom dådet.

Vid ceremonin medverkade amerikanska, brittiska, franska, grekiska och italienska diplomater, och enligt IS var attacken primärt riktad mot Frankrike.

Relationen mellan Frankrike och flera muslimska länder har försämrats under senare tid sedan president Emmanuel Macron attackerat våldsbejakande islamism i ett försvar av yttrandefriheten efter mordet på en fransk lärare som visat sina elever karikatyrer av profeten Muhammed under en lektion.