Den ökande smittspridningen i samhället tvingar fler kulturverksamheter att stänga. I Stockholm ställer Kungliga Operan in all publik verksamhet året ut och i Göteborg stänger både Stadsbiblioteket och stadens museer.

Kungliga Operan i Stockholm ser det som omöjligt att bedriva verksamhet under rådande omständigheter och ställer in all publik aktivitet från den 13 november till och med den 31 december.