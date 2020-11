Sofiero slår rekord. Mer än 150 000 personer har besökt parken i år. Med en veckas förlängning av Höstljus blir det sannolikt flera tusen till.

Det är fyra år sedan som Sofiero slog rekord förra gången. Då var besökssiffran 154 385 och det var parkens 150-årsjubileum med kungabesök och massor av andra evenemang. Under detta coronaår har det mesta ställts in, ändå lär det bli nytt rekord med råge. Den magiska siffran passerades vid klockan 16 på fredagen.

– Det är förstås jätteroligt, säger tillförordnad verksamhetsledare Anna Schibli.

Hon tror att det är svenskarnas ändrade semestervanor som lett till rekordet.

– Det är hemestern som slår igenom. Här finns 15 hektar parkområde med upplevelser som kan passa barnfamiljer, par, ja alla.

Till det nya rekordet kan sannolikt läggas ett antal tusen besökare till i samband med att Höstljus förlängs en vecka.

– Vi märker att det finns ett behov av att komma hit och njuta av den upplysta parken och man stannar kvar länge, säger Anna Schibli.

Men eftersom antalet besökare är begränsat till 1 000 per dag är det många som inte kommit in. Många har önskat Höstljus under en längre period. Och så blir det nu. Höstljus har öppet fram till och med den 21 november.

– Sedan är det slut för i år och vi får börja titta på nästa säsong. Mycket är förstås osäkert men parken ska öppna igen den 16 april.