Min mening: Har en demokratisk beslutsgång blivit svår att genomföra?

Kultur- och fritdschefen Arne Amnér medger i sitt i övrigt svårbegripliga svar i papperstidningen den 9 november att kultur- och fritidsförvaltningen och nämnden gjorde fel genom att ej säga upp OK Kompassen skriftligt.

Hur skulle nämnden kunna ha begått ett fel? Frågan hade ju inte varit uppe på ett enda av dess sammanträden, ej heller hösten 2018 som Arne Amnér påstår i sitt inlägg! Hur försvarar Michael Nemeti detta?

Är nämndens politiskt valda ledamöter helt betydelselösa? Har Arne Amnér fått så stor makt att på delegation avgöra frågor att en demokratisk beslutsgång blivit svår att genomföra?

Varför kan inte alla berörda instanser, utan krumbukter och förbehåll, helt enkelt be OK Kompassens medlemmar om ursäkt för den bedrövliga beslutsgången? Ännu, efter nästan åtta månader, har OK Kompassen inte fått tillträde till anvisad klubblokal.

Torsten Hannrup