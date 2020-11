Ryssland bakom cyberattacker mot vaccinforskare

Hackergrupper med stöd av ryska och nordkoreanska staten angriper universitet och läkemedelsbolag världen över för att få tag på värdefull vaccinforskning. Det skriver Microsoft i ett blogginlägg.

Det är dels den ryska hackergruppen Strontium och dels två nätverk som Microsoft kallar Zinc och Cerium, kopplade till Nordkorea, som ligger bakom angreppen. Under de senaste månaderna har målen varit läkemedelsbolag och vaccinforskare i Kanada, USA, Frankrike, Indien och Sydkorea.

Microsoft namnger inte de utsatta bolagen men uppger att de är direkt inblandade i utvecklingen av vaccin, och att flera av dem utför kliniska tester.

Angriparna använder sig av olika metoder för att ta sig in i skyddade it-system. Strontium försöker ta sig in via personliga konton med ”tusentals eller miljoner” försök. Zinc och Cerium riktar i stället in sig på nyckelpersoner och försöker komma över inloggningsuppgifter genom att utge sig för att vara exempelvis WHO-medarbetare eller komma med ett jobberbjudande.

Av blogginlägget från Microsoft framgår också att vissa attacker har lyckats ta sig igenom cyberförsvaret. ”Vi har meddelat alla organisationer som har angripits, och när attacker har lyckats har vi erbjudit vår hjälp”, skriver it-bolaget.

Tidigare har amerikanska myndigheter anklagat kinesiska grupper för att ligga bakom cyberattacker mot vaccintillverkare.