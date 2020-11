Tågstopp efter kopparstöld mellan Tågarp och Billeberga

Det är stopp i tågtrafiken mellan Tågarp och Billeberga. Anledningen är återigen kopparstöld på järnvägen. Personal från Trafikverket är på plats, men det finns ingen prognos på när tågtrafiken kan återupptas.

All trafik på Rååbanan leds om. Tågen går direkt från Lund upp till ramlösa station, som är slutstation då det pågår renoveringsarbete sista biten in mot Helsingborg C.

– Vid 16.15 kommer trafikledningen att ha ett uppföljningsmöte. först då vet vi mer, säger Moa Jansson på Trafikverkets pressjour.

För mer information om sin resa hänvisas man till sitt tågbolag.