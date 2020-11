Tappade tvåmålsledning – då klev Josefson fram

Djurgården kollapsade i den tredje perioden och tappade en tvåmålsledning hemma mot Skellefteå. Trots det kunde stockholmarna bärga bonuspoängen i förlängningen. – Det får inte se ut som i sista perioden, säger matchvinnaren Jacob Josefson till C More.

Djurgården förlorade med klara 5–0 mot Färjestad i lördags och var ute efter revansch mot Skellefteå.

Efter två perioder såg det också ut att bli en komfortabel seger efter att Albin Grewe, som gjorde sitt första mål för säsongen, och Sebastian Strandberg satt hemmalaget i förarsätet fram till 2–0 i den första perioden.

Efter en mållös mellanakt såg Djurgården ut att ha stannat kvar i omklädningsrummet när tredje perioden satte igång.

Skellefteå radade upp målchans på målchans, vann skotten med 17–2 och fick även in både en reducering och en kvittering genom Niclas Burström och Darren Nowick.

I förlängningsspelet utnyttjade sedan hemmalaget en kontring där Jacob Josefson kunde trycka in det matchavgörande målet med sin fjärde fullträff för säsongen fram till 3–2.

– Vi hade velat ha tre poäng. Tredje perioden var inte bra. Vi blir för stillastående och de får anfalla på oss gång efter gång. Första och andra är vi klart bättre, sen får det inte se ut som i sista, säger matchvinnaren kritiskt till C More.

I Skellefteålägret var man nöjda med upphämtningen.

– Vi var jävligt starka och är nöjda med den tredjeperioden. Starkt mentalt av gruppen att vända tillbaka och kvittera. Vi är i anfallszonen hela tiden och är intensiva. Det var den stora skillnaden. Lite surt att vi inte lyckas avgöra under ordinarie speltid, säger Skellefteåtränaren Andreas Falk till C More.

Lagen möts igen redan på torsdag i Skellefteå. Då har västerbottningarna snabb chans till revansch.