Mycket snö i norr – södra Sverige får vänta

I veckan drar ett stort snöområde in över Sverige, och det är risk för stora snömängder i delar av Norrland. Södra Sverige får däremot fortsätta vänta på vintervädret.

Under onsdag kväll drar ett stort snöområde in över Jämtland och sprider sig över stora delar av norra Norrland under de följande dygnen. Enligt SMHI är det risk för stora snömängder längs med kusten från Norrbotten ner till Västernorrland, i Västerbottens inland och i Jämtland.

– Det kan handla om flera decimeter snö, och det kommer även vara blåsigt i de områdena, vilket kan ge snödrev som gör det ännu besvärligare, säger Linnea Rehn, meteorolog på SMHI.

På torsdagen förväntas snöovädret snurra söderut – men inte tillräckligt mycket för att täcka södra Sverige med snö. Riktig snö kan boende i delar av Dalarna, Värmland och Gävleborg förvänta sig, men längre söderut än så är det snarare blötsnö och regn som kommer dominera beroende på temperaturen.

På torsdagskvällen rör sig snöområdet österut, men boende i höjd med Stockholm kan nog inte vänta sig mycket snö. Förklaringen är delvis att temperaturerna fortsätter vara relativt höga, trots att temperaturen sjunker ner mot noll slutet av veckan.

– Det kan snöa någon centimeter i östra Svealand på fredag morgon, men på lördag har vi nya fronter med regn och mild luft som drar in västerifrån. Så det är ingen snö som kommer stanna, om det nu lägger sig någonting, säger Linnea Rehn.

Det är överhuvudtaget ovanligt milt väder för årstiden. Men efter helgen väntas temperaturerna sjunka till mer normala temperaturer, med strax över nollgradigt i södra Sverige och strax under nollgradigt i norra Sverige.

Den köldknäpp som innebär att temperaturen närmar sig noll i södra Sverige till helgen kan dock medföra betydligt lägre temperaturer än så i norr. Enligt SMHI kan det bli så kallt som minus elva grader i Umeå under natten till lördag, innan det blir mildare igen.