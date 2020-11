Kritiker avfärdades som ”coronahaverister” medan svenska medier jobbade i flock. Först nu – i den andra vågen – har medierna började granska Sveriges coronastrategi, menar Richard Orange.

Statsepidemiolog Anders Tegnell under ännu en pressträff. Bild: Henrik Montgomery/TT

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

När jag satt på mitt favoritkafé i Malmö i april och skrev för brittiska tidningar om pandemin började situationen snart kännas absurd. Danmark hade i princip stängt ned och min bror och hans familj i Storbritannien skulle knappt lämna sin villa på sex veckor. Ändå hävdade myndigheterna i Sverige att det bara var små skillnader mellan Sveriges och andra länders coronaåtgärder. Detta medan kaféet jag satt på var lika trångt som vanligt. "Would you like some corona with that?" skämtade servitrisen.