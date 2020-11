Detta är en text av en fristående krönikör. Åsikterna är skribentens egna.

”Och det mesta kanhända bli värre. Men sen måste det faktiskt bli bra!”

Så sjöng Cornelis Vreeswijk 1974 i ”Getinghonung à la Berzelii”. 46 år senare kan det inte sägas bättre. Fast Cornelis text innefattar väl ändå en smula optimism. Personligen vill jag kalla mig en objektiv optimist samtidigt som jag påstår att ett rimligt mått av motgångar är danande. Eller som det också heter: ”En snyting om dagen, håller hakan ovanför kragen!”

Optimism betyder ”en förtröstan och tillförsikt om framtiden”. Optimisterna brukar hävda, att de tar ut glädjen i förskott, för då har de – oavsett hur utfallet blir – i alla fall fått glädjas minst en gång. Pessimisterna försvarar sig med att de kan ständigt bara bli glatt överraskade.

Jag har en känsla av att optimismen är mera produktiv. Minns ni Hans Alfredsons rollfigur greve Niklas von Sangvin? Det var i revyn/lustspelet från 1982, ”Fröken Fleggmans mustasch”, som rollfigurerna var och en representerade en personlighet enligt Hippokrates temperamentslära: sangviniker, koleriker, melankoliker och flegmatiker.

Greve von Sangvin, en sangviniker (alltså en sorglös person) utbrast varje gång när allt omkring honom såg nattsvart ut: ”Asch, det kunde ha varit värre!”

Hans Alfredson sa förresten ofta privat, att ”om allting är för jävligt måste man ändå vara glad, för det är ens skyldighet att inte öka världens sorg”. Och vid minnesstunden för Tage Danielsson den 24 oktober 1985 anknöt han till levnadsregeln med orden: ”Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande.”

Plötsligt slår det mig: det finns inget som heter pessimist-jolle! Varför heter det optimist-jolle? En liten titt i rullorna avslöjar, att båttypen härrör från Clearwater, USA. En välgörenhetsorganisation, Optimist Club of America, ville 1947 ge barn en möjlighet att lära sig segla och beställde en liten lättseglad båttyp. Optimist-jollen introducerades i Sverige 1959 av sjökapten Carl Quiding från Viken. Se där ytterligare en framsynt nordvästskåning!

Ett synnerligen tydligt – om än blasfemiskt – exempel på optimism finner vi naturligtvis i slutet av Monty Pythons film ”Life of Brian”, när Eric Idles karaktär från korset sakligt utbrister: ”Always look on the bright side of life!”

Och nu minns jag vad som hände ett par cowboys i Vilda Västern! Egentligen var de ”bounty hunters”, alltså prisjägare som sökte upp efterlysta banditer, vilka överlämnades åt rättvisan mot utfäst belöning. De två prisjägarna bestämde sig för att övernatta under bar himmel på prärien. Frampå morgonkulan vaknade en av dem och upptäckte att de var omringade av ett par dussin ”bandoleros” – mexikanska banditer – som alla riktade sina vapen mot de två prisjägarna. Den nyvakne vände sig om mot sin kompis och ropade: ”Vakna! Vi är rika!”

Optimism i sin prydno!