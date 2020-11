Politiker struntar i läkarutlåtande – Ulrika får inte mer assistans

Ulrika Bengtsson hade under många år behov av 126 timmar personlig assistans per vecka, vilket också fastslogs i en utredning som kommunen gjorde så sent som sommaren 2018. Trots att inget förändrats i hennes vårdbehov har socialnämndens beredningsutskott i ett nytt beslut daterat den 10 november 2020 fastslagit att behovet av personlig assistans ska vara 48 timmar och 41 minuter per vecka. Bild: Rickard Gustafsson