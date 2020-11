Tarantino gör bok av egen filmsuccé

Den amerikanske regissören Quentin Tarantino skriver på en bokversion av sin film ”Once upon a time in Hollywood”, skriver Deadline.

Boken följer filmens huvudkaraktärer: den halvt avdankade stjärnan Rick Dalton, som spelades av Leonardo DiCaprio, och hans stuntman Cliff Booth, som spelades av Brad Pitt – före och efter händelserna i filmversionen.

Tarantino har tidigare ofta berättat om hur han som barn älskade att läsa de – av kritikerna ofta föraktade – pocketbokversionerna av populära filmer, som framförallt på 1970-talet släpptes i samband med filmernas premiär.

Den amerikanske regissören skriver även på ytterligare en bok, där han i den legendariska filmkritikern Pauline Kaels spår gör en djupdykning i 1970-talets filmvärld i en personlig blandning av essäer och recensioner.

Under årets Oscarsgala nominerades ”Once upon a time in Hollywood” till tio Oscarsstatyetter och Brad Pitt kammade hem priset för bästa biroll.