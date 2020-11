Fortsatt tungt för Brynäs

Brynäs tvingas till nedskärningar ekonomiskt och på isen fortsätter resultaten att grina emot. På torsdagskvällen kom sjätte raka förlusten för Gävlelaget: 1–3 mot Växjö. – Det är såklart frustration. Det grinar oss illa, säger Brynästränaren Peter Andersson till C More.

Peter Andersson fortsätter:

– Vi skapar och försöker och spelar offensiv bra hockey men av någon anledning vill inte puckarna in för oss just nu, säger

Brynäs drar i handbromsen rejält vid sidan av isen. Under torsdagens lanserades ett sparpaket på grund av covid-19 där Gävleklubben bland annat aviserade uppsägningar bland den anställda personalen och lönesänkningar.

Inramningen när Växjö kom på besök var inte så munter den heller då Brynäs på grund av pandemin nu stängt de loger och restaurangytor som man öppnade under de två hemmamatcher som laget spelade i oktober.

I den blott fjärde matchen på hemmais för säsongen öppnade dock Brynäs – som kom till matchen med fem raka förluster – bäst.

Hemmalaget bjöd inledningsvis på fint passningsspel men skapade bara ett par riktigt vassa chanser.

För Växjö gick det lättare att få in pucken.

Gästerna hade precis klarat av första periodens enda utvisning när Joel Persson sköt och Fredrik Karlström, strategiskt placerad framför Samuel Ersson, styrde in pucken med klubbskaftet.

Tre minuter senare ökade Richard Gynge på till 2–0 med ett av de mer slumpartade målen i hans karriär.

Växjöforwarden slängde in pucken på chans från långsidan och såg till sin förvåning hur den gick via ryggen på Brynäsmålvakten och in.

– Jag försökte mest få in pucken för att något skulle hända. Jag såg att Robert (Rosén) jagade en styrning och försökte bara få till någon retur eller något sånt så det var lite flyt att pucken gick in, sade Gynge till C More i första pausen.

Just Richard Gynge var tillbaka i spel efter två matchers frånvaro. Viktigt för Växjö som kom till Gävle med en lång frånvarolista som blev ännu längre när backen Juuso Vainio skadade sig i en närkamp och fick ledas av isen redan halvvägs in i första perioden vilket gjorde att gästerna bara hade fem backar att spela med resten av matchen.

– Vi saknar de som inte kan vara med. Men det är roligt att lira mycket och man får vara smart i spelet. Det är som pojkhockey, bara roligt att få lira med ryggmärgen, sade Gynge.

Mittenperioden rann mest bara i väg för båda lagen men i tredje hade Brynäs lite mer energi med sig in på isen och Emil Molin skapade med en tidig reducering i powerplay (1–2) lite nerv i spelet igen och Brynäs hade övertaget i spelet. Men återigen utan att få till avsluten.

Matchen slutade istället med att Växjö vann med 3–1 efter att Emil Pettersson trippats och i fallet lyckats vispa in pucken som flög över halva isen och in i tom kasse med bara 11 sekunder kvar till full tid.

Tungt såklart för Brynästränaren Peter Andersson:

– En sådan här match ska generera i fyra fem mål framåt, då står man här med en helt annan känsla. Nu är det tungt och kämpig för oss. Men vi kan inte tycka synd om oss själva. Vi måste försöka bygga vidare, förhoppningsvis vänder det snart.