Hushållens sparande fortsatt på hög nivå

Hushållen fortsätter att spara under coronapandemin. Nysparandet i finansiella tillgångar uppgick till 103 miljarder kronor under tredje kvartalet. Skulderna ökade med 59 miljarder kronor under samma period.

Det totala finansiella sparande uppgick därmed till 44 miljarder kronor under kvartalet, 32 miljarder högre än under motsvarande period förra året, enligt färska siffror från statistikmyndigheten SCB.

Enligt SCB finns en säsongsvariation i sparandet som vanligtvis är lägre under tredje kvartalet än de föregående två kvartalen.

Hushållen nettoköpte fondandelar för 20 miljarder kronor under tredje kvartalet, främst i aktiefonder.

Insättningarna på bankkonton uppgick till 16 miljarder kronor under perioden, en låg siffra i förhållande till föregående kvartal. Under andra kvartalet uppgick nettoinsättningarna på vanliga sparkonton till 73 miljarder kronor.

På grund av en positiv utveckling på börsen steg hushållens finansiella nettoförmögenhet med 7,1 procent till 12 025 miljarder kronor vid utgången av kvartalet.