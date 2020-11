En 25-årig kvinna misstänks för försök till stöld eller rån sedan hon försökt övertala en anställd att släppa in henne i ett distributionsföretags lokaler i Bjuv.

Det var under onsdagen som den 25-åriga kvinnan kontaktade en medarbetare på distributionsföretaget. Hon uppmanade honom att släppa in henne i företagets lokaler senare under dagen.