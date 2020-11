Obamas memoarer säljer rekordbra

USA:s förre president Barack Obama är fortfarande populär. Åtminstone är hans ord det. Bara under det första dygnet har hans självbiografi ”Ett förlovat land” (“A Promised land”) sålts i nära 890 000 exemplar i Nordamerika, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Det är enligt nyhetsbyrån mer än vad någon annan presidents memoarer i modern tid har sålt under premiärdygnet.

Siffran kan jämföras med tidigare presidenters böcker, som Bill Clintons “Mitt liv” och George W Bushs “Decision Points”, som sålde 400 000 respektive 220 000 exemplar under sina första dygn i butik och till slut mellan 3,5 och 4 miljoner böcker vardera.

”Ett förlovat land” är drygt 700 sidor tjock och handlar om Obamas politiska färd, från att bli senator och sedan president. Det är den första boken av två om hans tid i Vita huset och har enligt New York Times redan tryckts i sex miljoner exemplar.

Den enda personen som också har bott i Vita huset och som kan mäta sig med president Obama i bokförsäljningssiffror är hans hustru Michelle Obama, vars ”Min historia” sålde 725 000 exemplar under första dygnet och som nu har nått över 10 miljoner sålda exemplar sedan 2018.

Obamas efterträdare i Vita huset, Donald Trump, lär också i framtiden komma med en bok om sin tid som president.

Men, rapporterar The New York Times , de stora förlagen tvekar om att ge ut en memoar av Trump. Presidenten är visserligen fortfarande populär i stora delar av landet och en bok skulle sannolikt sälja mycket bra, och klart mycket bättre än hans hittills mest kända bok, ”The art of the deal”, som uppges ha sålts i 630 000 exemplar.