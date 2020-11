Vindvarning vid Öresund från i eftermiddag

I eftermiddag och i natt blir det rejält blåsigt vid Öresund och på grund av nordvästliga vindar också högt vattenstånd.

Det är SMHI som skickat ut en vädervarning för Öresund från i eftermiddag och in över kvällen och natten. Vindarna klassificeras som kuling vilket kan ställa till problem för mindre båtar och vid midnatt kan det i vindbyarna blåsa upp till 24 meter per sekund, vilket är strax under stormstyrka.

Vinden påverkar också över land och på stränder och kajer kommer vattenståndet att gå upp med nästan en meter i exempelvis Helsingborg och Viken liksom i Malmö.

Söder om Öresundsbron sjunker vattenståndet något.

Regnet slipper vi dock.

– Nej, det är inte så mycket regn i sikte. Möjligen någon skur i eftermiddag men det är framför allt blåsigt, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Men vinden biter. De tio grader som utlovas kommer att kännas som att gå ut i nollgradigt väder.

Som en konsekvens av de kraftiga vindarna väljer Sofiero slott i Helsingborg att ställa in kvällens arrangemang Höstljus.