Julbranschen hoppas – trots corona

Fakta

• Svensk julgransodling förekommer främst i mindre skala. 2018 fanns runt 280 företag, varav många enmansföretag.

• I Sverige produceras mest vanlig gran, ”rödgran” (Picea abies) som julgran.

• I sydligaste Sverige, på goda lokalklimatlägen, kan nordmannsgran, även kallad kungsgran, odlas.

• I snitt odlade Sveriges julgransodlare gran på 2,5 hektar under 2014.

• Det är oklart exakt hur mycket gran som odlas i Sverige varje år. Den svenska konsumtionen beräknades däremot till drygt 3 miljoner julgranar år 2018.

• De flesta granar som säljs i Sverige är svenska. Men import är inte ovanligt, särskilt när det gäller kungsgran.

• Exporten av svensk julgran är, till skillnad från dansk, liten.

• I Danmark finns däremot cirka 3500 julgransodlare. Danmark exporterade 10,4 miljoner julgranar år 2019.

• Även Tyskland och Polen exporterar många julgranar.

