Oliver Uhrberg efter succén: ”Just nu är det här jäkligt kul”

FCH:s Oliver Uhrberg i kamp med Pixbos Marek Benes. I fredags blev det klart att Uhrberg, Max Drangnér och Joel Skog lånas in från Munka Ljungby. Uhrberg kastades rakt in i hetluften och gjorde en strålande insats när FCH vann den svåra bortamatchen. Bild: PER WIKLUND