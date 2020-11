Svenskarna lyfte – men långt ifrån segern

Både Alex Norén och Henrik Stenson avslutade bra men var långt ifrån segern i PGA-tourtävlingen i golf på Sea Island i Georgia, USA.

Norén lyfte sju placeringar efter en 65-rond, fem under par, under söndagen och slutade på delad 18:e plats, totalt tolv under efter fyra dagars spel.

Stenson avslutade med en 63-runda, sju under par, och lyfte 26 placeringar, flest av alla under söndagen, och slutade delad 23:a på totalt elva under.

Amerikanen Robert Streb vann tävlingen efter särspel mot landsmannen Kevin Kisner, båda slutade på 19 under par efter 72 hål.