”Jag är sjukt lack på situationen”

Från Melodifestival och rejäl ruljans i drömbranschen, till tröstlöst jobbsök och sporadiska inhopp på timmar. Elin Olofsson vet hur en pandemi kan vända upp och ner på tillvaron.

Hon skakar mest på huvudet åt alltsammans. Det var ju inte så länge sedan hon checkade in på Berns salonger i Stockholm, för en afterwork med kollegorna. De var där för att fira ett lyckat arrangemang av Melodifestivalen. Elin Olofsson hade en av många viktiga roller inom produktionen.

– Det är min livsväg. Det är det roligaste jag vet, säger hon om att verka i branschen.

De senaste åren har helsingborgaren bland annat lett och förberett produktioner som Rix FM Festival på Hx i Helsingborg, Landskronas näringslivsgala samt Mia Skäringers show "No more fucks to give".

Det handlar om alltifrån att planera innehållet i sändningar, lägga upp körscheman och bestämma hur scenen ska se ut till att beställa mat och fika och boka artister.

Vårens Melodifestival skulle komma att bli det sista eventet hon skulle få jobba med på ett bra tag.

Hennes bransch är nämligen en av de affärsgrenar som påverkas allra mest av pandemin, då stora som små event är bland de första som ställs in i kristider.

Hon har tvingats pausa sitt företag som ifjol omsatte runt en halv miljon och har nu skaffat sig fyra olika timanställningar, på restauranger och butiker, genom olika kontakter.

Konkurrensen är tuff och i bästa fall blir det ett pass i veckan.

– Man får ta allt man får, man har ju räkningar att betala. Det var så här jag jobbade när jag var 20. Det är som att slussas tillbaka tio år i tiden, berättar Elin som fyller 30 i januari.

Arbetslösheten skenar i landet just nu. Samma utveckling sker i Helsingborg, som i oktober upplevde att arbetslösheten steg för femtonde månaden i rad. Och pandemin har skyndat på utvecklingen, enligt Arbetsförmedlingens siffror.

Elin Olofsson har stor förståelse för att restriktioner måste införas för att minska på smittspridningen. Hon lider också med alla som påverkas av situationen i samhället just nu.

– Det är väldigt viktigt att följa restriktionerna. Men någonstans är det jätteviktigt att vi som är friska kan hålla ruljans på samhället, säger hon.

Visserligen har allt fler begränsningar införts i krogbranschen den senaste tiden, men rent generellt har 29-åringen svårt att förstå varför människor har fått fylla restauranger och köpcentrum, medan hennes bransch har stängts ner totalt.

– Det är under all kritik. Jag är verkligen superbesviken, säger hon.

Att slussa besökare rätt och därmed undvika trängsel bland publiken hade inte inneburit några problem om event hade fått hållas, anser hon. Inom branschen är man nämligen experter på att placera folk på det ställe man vill, berättar hon.

– Jag är sjukt lack på situationen, så många vi är som går sysslolösa, säger eventproducenten.

Som många andra enskilda näringsidkare i sin bransch får hon inte ut någon a-kassa. Hennes a-kassa för diskussioner med Arbetsförmedlingen i frågan och hon upplever det som att hon kastas fram och tillbaka mellan instanserna. Hela byråkratin kring alla papper som ska skickas tycker hon är besvärande.

Regeringen beslutade dock om nytt omsättningsstöd för enskilda firmor i början på november, något som går att ansöka om hos Boverket. Men hon är kritisk till att det inte har funnits stöd att ta del av tidigare.

– Det är skitjobbigt och tar hårt på en. Man har ett hushåll att sköta och jag vet ärligt talat inte hur jag ska klara mig denna månaden.