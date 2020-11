Tidigare ministern vill fortfarande göra skillnad

Catharina Elmsäter-Svärd gillar att få andra att må bra. Det har varit hennes drivkraft i allt hon har företagit sig, från politiska uppdrag till ordförandeskapet i hockeyklubben. Och på fritiden är nubbevisan en favorit som humörhöjare.

Efter en lång karriär som moderat politiker, bland annat infrastrukturminister, är Catharina Elmsäter-Svärd sedan tre år vd för Byggföretagen, en arbetsgivarorganisation med motparter inom den fackliga rörelsen.

Fast hon säger inte motparter, hon säger kompisar.

– Ja, för jag tror att vi har mycket som vi gemensamt ser är bra för den här branschen. Då tycker jag att det är bättre att kroka arm och försöka göra skillnad för det vi båda tror på, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen är en organisation som finns representerad över hela Sverige och vd-jobbet innebär en del resande. Medarbetare som vill ha besök av högsta chefen kan ta till det här knepet, i alla fall om man bor nära en ort med ett lag i Hockeyallsvenskan:

Passa på när Södertälje SK kommer till hemorten. Då kommer också Catharina Elmsäter-Svärd som ett skott, om inte pandemirestriktionerna förhindrar det.

Idrottsintresset har hon haft sedan barndomen i lilla Enhörna utanför Södertälje där hon alltjämt bor. Där var idrotten en stor del av fritiden för de unga och även i dag är hon övertygad om att den har en viktig funktion att fylla. Det var därför hon tackade ja till att vara den anrika hockeyklubben SSK:s ordförande 2015–2019.

– Idrotten har en enorm betydelse för att fostra människor till goda samhällsmedborgare, i synnerhet i en kommun som Södertälje med många människor från olika länder. Folk möts och det uppstår något bra ur det.

Hur engagerad är du på matcherna?

– Haha, jag kan absolut ställa mig upp och vråla när det blir mål men jag skulle aldrig skrika på domaren. Kanske för att jag själv har varit domare på plan när mina barn var mindre och vet vilken utsatt situation det är.

När Catharina Elmsäter-Svärd växte upp i Enhörna tydde inget på att hon skulle göra politisk karriär i just Moderaterna. Hemma pratade ingen politik och hon visste inte vad föräldrarna röstade på.

Den utlösande faktorn var debatten om allmän och särskild kurs i engelska och matematik. En klasskamrat på högstadiet sa att om man tog bort den lättare, allmänna varianten vore det ingen idé för henne att komma till skolan alls. På rasten efteråt stod Moderat skolungdom och kampanjade om just detta, och på den vägen är det.

– En ren slump egentligen. Jag är ju en engagerad person och hade inte det där hänt så hade jag säkert engagerat mig i något annat.

2015 lämnade hon politiken efter åren som riksdagsledamot, finanslandstingsråd i Stockholm och infrastrukturminister.

Kan du tänka dig att bli politiker igen?

– För mig är det så att jag sällan slutar med något. Det är som med snuset, jag gör bara olika långa uppehåll. Men i Byggföretagen är jag ju fortfarande politiskt engagerad fast inte i partipolitik – jag vill få beslutsfattarna att göra bra saker oavsett regering.

När hon inte jobbar lyssnar hon ofta på musik och sjunger gärna med. Smaken spänner över det mesta från Mozart till hårdrock, det är tillfället som avgör. Och bilen. Tidigare hade familjen en Mustang och den var som gjord för att fälla ned taket och sätta på ACDC:s ”Highway to Hell” på högsta volym. Just så sladdade hon in på Harpsund en gång och det väckte visst uppseende.

Till musikintresset hör också nubbevisorna. Catharina Elmsäter-Svärd älskar dem.

– Man kan faktiskt inte dricka nubbe utan att sjunga först så det gör vi när vi har fest i bygdegården här i Enhörna. Men oftast är det jag som kör och då dricker jag bara vatten.

Just vattnet räddade henne en gång när hon som minister hamnade på en tillställning hos sin kinesiske kollega. Eftersom traditionen påbjöd att alla skulle skåla med den som var högre i rang fick Catharina Elmsäter-Svärd skåla med många.

– Min ministerkollega undrade hur mycket jag tålde egentligen. Men jag hade instruerat servitören att fylla mitt glas med vatten varje gång. Det blev en trevlig kväll och ett bra sätt att bryta igenom en annars ganska stel middag. Nubbar kan vara ett sätt att få människor att må bra om man gör det rätt. TT

Johan Ekfeldt