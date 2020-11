Bitcoin på treårshögsta

Kryptovalutan bitcoin har rusat uppåt på senare tid och en bitcoin kostar nu för första gången på tre år över 19 000 dollar.

Kursen har under turbulent handel varit nära att sätta historiska rekord, precis under 20 000 dollar per bitcoin.

Under coronakrisen har bitcoin återfått något av sin forna glans, med ett kurslyft på 160 procent sedan årsskiftet och ett lyft på 37 procent bara i november. Bitcoin-kursen stimuleras bland annat av de massiva stimulanserna från centralbanker och regeringar runt om i världen.