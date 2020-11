Via sitt jobb fick en kvinna bosatt i Kullabygden kontakt med en 65-årig man. Det ledde till 100-tals sms och telefonsamtal. Nu döms mannen till 11 000 kronor i böter medan kvinnan fortfarande är sjukskriven.

Via sitt arbete kom en kvinna i 60-årsåldern i kontakt med en 65-årig helsingborgare. De hade haft kontakt under flera år när han under hösten 2017 började fatta tycke för henne.

Våren därpå eskalerade det hela och mannen började ta kontakt med kvinnan, som är bosatt i Höganäs kommun, även på hennes fritid. Trots att kvinnan förklarade att hon inte ville ha kontakt med honom i sitt privatliv, fortsatte det hela.

I slutet på augusti 2018 var situationen så jobbig för kvinnan att hon blev sjukskriven och när mannen nyligen ställdes inför rätta visade det sig att kvinnan än idag inte kan arbeta.

Mannen har åtalats för olaga förföljelse. Åklagaren har summerat sammanlagt 22 punkter där han utsatt henne för oönskad kontakt. Merparten handlar om telefonsamtal som han ringt. Vid ett tillfälle handlar det om så många som 100 olika påringningar på en och samma dag.

Han har också skickat saker till henne, bland annat en cd-skiva, adventskalender och julkort. Han tecknade även en prenumeration på en veckotidning åt henne.

Kvinnan tvingades byta telefonnummer och ansökte även och fick kontaktförbud. Men trots det fortsatte terrorn. Då började helsingborgaren ringa hennes mans telefonnummer istället.

Vid rättegången har den 65-årige helsingborgaren medgett allt utom ett tillfälle när kvinnan fick en årskalender. Han menar att det inte är fråga om olaga förföljelse utan ofredande.

Tingsrätten konstaterar dock att han är skyldig till olaga förföljelse under perioden augusti 2018 till början av april 2019. Påföljden blir villkorlig dom i kombination med 11 000 kronor i dagsböter. Han får också betala 18 000 kronor för sina egna och kvinnans advokatkostnader.