Ikea tror på tillväxt i år – trots ny covid-våg

Ikea tror på ökad försäljning i år, trots nya nedstängningar i många länder under hösten i spåren av ökad coronasmitta. Det säger Juvenico Maeztu, finansdirektör i Ingka Group som driver majoriteten av världens Ikea-varuhus, i en intervju med tidningen i samband med att koncernen under tisdagen släpper resultatet för räkenskapsåret 2019/2020.

Under det senaste räkenskapsåret, som avslutades i augusti, tappade Ingka Group cirka fyra procent i försäljning i sina 378 varuhus och butiker inom Ingka Retail globalt.

Den totala omsättningen i gruppen, inklusive Ingka Centers shoppingcenter och Ingka Investments, föll från 400 miljarder kronor (39,2 miljarder euro) föregående år till drygt 380 miljarder euro (37,4 miljarder euro).

Trots det kunde koncernen, som är den dominerande av Ikeas tolv franchisetagare, redovisa en vinst på drygt 12 miljarder svenska kronor (1,2 miljarder euro). Det är en minskning från drygt 18 miljarder (1,8 miljarder euro) året före.

– Det har varit ett extraordinärt år i alla dimensioner, där över 75 procent av våra varuhus var stängda i nära två månader, säger Ingka Groups finansdirektör och vice koncernchef Juvencio Maeztu till HD och Sydsvenskan.

Förutom minskad försäljning i varuhusen innebar vårens nedstängningar att Ingka Centers tvingades låta över 2 000 externa butiker i olika shoppingcenter över världen slippa betala hyran.

– Vi har också stöttat leverantörer som varit pressade finansiellt, säger han.

Till skillnad från exempelvis kläd- och skobutiker har Ikea alltså klarat sig relativt lindrigt undan coronakrisen, vilket förklaras av att många lagt pengar på att investera i heminredning när de tvingats jobba hemma och även haft barnen hemma i länder där skolorna hållit stängt.

Samtidigt har Ikea ställt om allt mer av sin affär till nätförsäljning under krisen, något som gjorde att e-handeln ökade med 60 procent under det nyss avslutade räkenskapsåret och stod för nästan en femtedel av försäljningen – en andel som Juvencio Maeztu säger kommer att öka ytterligare under det innevarande räkenskapsåret 2020/2021.

Han förutser också att investeringarna i hemmet inte var en engångseffekt under våren och sommaren, utan att försäljningen kommer att öka även totalt sett.

– Låt oss se i slutet av året var vi landar, men jag har en positiv känsla kring att vi kommer att visa tillväxt eftersom människor ändrat sina prioriteringar och vill skapa ett bättre liv i hemmet, säger Juvencio Maeztu.