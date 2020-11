Fem händelser i Maradonas magiska karriär

Ligatitlarna med Napoli, VM-guldet 1986 och den mörka sortin åtta år senare. Här är några klassiska händelser som sticker ut i Diego Armando Maradonas fotbollskarriär.

+ De tidiga åren: Redan som 15-åring debuterade supertalangen i Argentinos Juniors och han blev kvar i klubben i fem år innan flytten till Boca Juniors 1981. Klubbytet föregicks av att Maradona i november 1980 förnedrade Boca Juniors på planen. Inför mötet hade Bocas målvakt Hugo Gatti bjudit på gratis tändvätska när han kallade Maradona för ”den lille tjockisen”. Den lille liraren, 165 centimeter lång, svarade med fotbollsmagi och fyra mål när Argentinos vann med 5–3.

+ VM-guldet 1986: Argentinas andra och senaste VM-guld var till stor del Maradonas verk. Han gjorde båda målen när England besegrades med 2–1 i kvartsfinalen – den magiska soloräden och den ikoniska ”Guds hand”-styrningen – och fortsatte av bara farten med två mål till i 2–0-segern mot Belgien i semin. I VM-finalen mot Västtyskland var Maradona hårt påpassad av motståndarna, men slog genomskäraren till Jorge Burruchagas avgörande 3–2-mål i 86:e minuten. Därefter har Argentina varit i ytterligare två VM-finaler mot Västtyskland/Tyskland, men förlorat både 1990 och 2014.

+ Succén i Napoli: Diego Armando Maradona kom till Napoli 1984 och under de sju åren i Neapel nådde han hjältestatus. Klubbens första ligaguld genom tiderna vanns 1987, en säsong där Napoli var obesegrat under de första tolv omgångarna och sedan också vann italienska cupen. 1990 vann Napoli Serie A igen och senare samma sommar delade Maradona staden när hans Argentina slog ut Italien ur fotbolls-VM – i just Neapel.

+ Briljansen: Maradona var en teknisk begåvning av Guds nåde, en spelare som ibland såg ut att kunna hitta på vad som helst med en fotboll. Till och med på uppvärmningen lyckades han underhålla. Ett klassiskt videoklipp, som har blivit viralt, är när en lekfull Maradona värmer upp med diverse fotbollskonster och dans till tonerna av ”Live is life” inför en Uefacupsemifinal mot Bayern München 1989.

+ VM 1994: När Maradona gjorde sin sista VM-turnering som spelare var glansdagarna över. Argentinas lagkapten med nummer 10 på ryggen inledde visserligen storstilat med ett klassmål i premiären mot Grekland. Men det blev snart ett skamfyllt VM-farväl för Maradona, som i samband med gruppspelsmatchen mot Nigeria fastnade i ett dopningstest där han testade positivt för efedrin.