Garpenlövs oro: Fysiska spelet på väg bort

Svensk ishockeys kamp mot hjärnskakningar är på väg att radera ut det fysiska spelet. Den varningen skickar Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv: – Fortskrider det här kommer vi inte att se några fysiska element i matcherna.

Garpenlöv förde fram sin oro i en pausintervju i C More under SHL-mötet Djurgården–Brynäs på tisdagskvällen. För TT utvecklar han sin syn.

– I stora drag är det regelförändringar, nya bedömningar, bestraffningssystemet och skyldigheten i tacklingar där den just nu till hundra procent ligger på den som tacklar. Alla saker som vi gjort de senaste sex-sju åren har gjort att den som är tacklare får allt ansvar på sig. Det har medfört att spelarna inte ger sig in i de här situationerna, säger förbundskaptenen.

Han menar att tacklingarna bara är en liten del i det fysiska spelet. Styrkan i spelet med eller utan puck och den mentala delen har också påverkats av de hårda bedömningarna.

Något som Garpenlöv tycker förstärktes när Tre Kronor nyligen förlorade alla tre matcher och kom sist i Karjalaturneringen med, av coronaskäl, ett SHL-landslag.

– För oss tränare och även för spelarna var det tydligt att vi inte kunde hantera närkampsspelet med och utan puck. Jag är övertygad om att det inte handlar om att spelarna inte kan, utan att man inte spelar på det sättet i sin vardagsmiljö, säger Garpenlöv.

Problem han inte upplever när landslaget hämtar in spelare från KHL, Schweiz och NHL.

Garpenlöv är medveten om att diskussionen lätt hamnar på minerad mark.

– Ingen vill se någon drabbas av hjärnskakning. Nu har vi gått hårt åt det i svensk ishockey, det har man även gjort i andra ligor, vi vill inte ha det. Men vi verkar i en idrott som jag vill hävda är världens snabbaste och där det fysiska elementet enligt regelboken är tillåten. Det gör att vi hamnar på lite olika sidor, alla som tycker och tänker: Vad är en juste tackling, är en tackling mot huvudet alltid en utvisning? Där någonstans har vi hamnat, säger Garpenlöv som själv gjorde tio NHL-säsonger, vann två VM-guld med Tre Kronor och tre SM-guld med Djurgården.

TT: Vad är din lösning?

– Vi måste komma överens om vad som ska gälla, för det råder delade meningar om vad en juste tackling är och inte. Just nu har vi en regel som gäller att en tackling mot huvudet är utvisning, det spelar ingen roll hur tacklingen utförts och vad den som får tacklingen mot huvudet gör. Då får vi rätta oss efter det. Men det är en del av att vi har tappat det totala fysiska spelet.