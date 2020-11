Helsingborgare ska leda sökning efter försvunne militären

Dem 31-årige militären har varit försvunnen i två veckor. Polisen utreder människorov. Men Missing people kommer att söka i helgen i ett stort område stöder om Stockholm – under ledning av helsingborgaren Daniel Andersson.

På onsdagen den 18 november anmäldes en 31-årig specialistofficer med en chefstjänst inom Försvarsmakten försvunnen efter att han inte dök upp på en militärövning i Norrland.

I helgen kommer helsingborgaren Daniel Andersson att ansluta till sökandet som operativ chef för frivilligorganisationen Missing people.

– Vi har inte exakt fått rangordningen, men det troliga är att det blir en ledande funktion. Det är det jag har anmält mig till, säger Daniel Andersson.

Han har varit aktiv i organisationen i över fem år och har byggt på sig erfarenhet. Men med sig in i frivilligarbetet har han också sin rutin från arbetet på statliga entreprenad- och underhållsbolaget Infranord.

– Jag är van vid att hålla i stora operationer. Där är jag också olycksplatsansvarig och håller i helheten över en grupp så det här passar mig väldigt bra. Jag har med mig tydligheten och samverkan med andra myndigheter.

Det är en fem mil lång sträcka i kuperad terräng som ska sökas av i samverkan mellan Missing people, Försvarsmakten och polisen.

– Vi lägger upp ett sök tillsammans, vilka områden som är heta och sedan kör vi av dem. Vi förväntar oss mellan 400 till 3 000 sökare. Operationen kommer förmodligen inte att läggas ut officiellt [att organisationen aktivt söker folk] för det är redan ett så stort intresse att vi kanske inte kan hantera mängden, säger Daniel Andersson.

Polisen har under veckan fått in tips och sökt digitala spår. Allt material har lämnats till en grupp erfarna utredare på sektionen för grova brott. Under onsdagen ändrade också polisen brottsrubriceringen och en förundersökning om människorov är inledd.

– Det spelar ingen roll. Man måste ändå ska av området och det går sidan om oss. Vi gör det vi är bäst på. Ingen ska lämnas kvar där ute. Det är mycket det som driver en, säger Daniel Andersson.