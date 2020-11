Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Varför hör vi inget om antalet Covid-19 sjuka- och dödsfall i Kina?

Enligt uppgifter (Wikipedia och JHU covid-19 Data) har Kina rapporterat knappt 5 000 dödsfall. Hur troligt kan detta vara i ett land med nästan 1,4 miljarder invånare? Eller är det ännu en gång mörkade siffror från Kina? USA med drygt 300 miljoner invånare har rapporterat 250 000 dödsfall, en siffra som i nuläget motsvarar lika många amerikaner som dog i andra världskriget. Ryssland med 145 miljoner invånare har rapporterat 34 000 dödsfall. Kina hävdar att de inte har några nya fall att rapportera i Wuhan där det hela började.

WHO (Världshälsoorganisationen) kräver inte fakta från Kina vilket gör att man får en känsla av att WHO skyddar Kina. Är det för att Kina på senare år ökat sina bidrag till organisationen? WHO och alla andra FN-organ är ju beroende av ekonomiskt och därigenom även politiskt stöd. Utgör Kinas ökade inflytande i dessa sammanhang ett hot mot andra medlemsländers krav och förväntningar på säkerhet och korrekta faktaunderlag? Det är ju inte första gången Kina mörkar en pandemi.

Kina har till och med hyllats för sin coronahantering av WHO-chefen. Detta är synnerligen märkligt då deras inrapporterade siffror och bristfälliga fakta verkar helt orimliga. Dessutom i en situation där tiotusentals (kanske hundratusentals?) människoliv kanske hade gått att rädda om Kina slagit larm tidigare och inte försökt dölja utbrottet.

Till saken hör också att Kina motsätter sig all oberoende internationell inblandning i efterforskningar – trots att flera länder uttryckt behov av detta. Mer eller mindre konspiratoriska rykten har florerat om virusets ursprung – är det framställt i något av de forskningsinstitut som av en händelse råkar finnas i Wuhan eller är viruset naturligt med sitt ursprung i djurvärlden?

Kina hävdar att smittan kommer från fladdermöss och på något sätt sedan har spridit sig till människor. Detta bekräftas av WHO men är synnerligen beklagligt och ansvarslöst med tanke på att Sars-viruset som kom i början av 2000-talet även det spreds från fladdermöss i Kina. WHO uppmanade då Kina att sluta med försäljning av fladdermöss och andra vilda djur på marknader.

Jag tycker att WHO är en fantastisk organisation med ett gott och oerhört viktigt syfte – men kanske finns det framöver även ett behov av att utreda WHO:s agerande under pandemin.

Finns det en risk att länders ekonomiska stöd påverkar WHO:s arbete och ställningstagande? Sannolikt finns det behov av att stärka kraven på vilken information som skall ges länder emellan i sådana här situationer, där det finns uppenbar risk för oerhörda mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Att informationen är sanningsenlig och ges i rätt tid bör ju rimligen vara grundläggande. Det är inte bara av vikt för forskning – utan även för mänskligheten.

Jens Westerlund