Min mening: ”Stäng snälla inte ner gymnasiet!”

Många niondeklassare står under den här tiden av året inför ett stressande gymnasieval. Det finns många olika alternativ och de stora valmöjligheterna gör en förvirrad. Jag är en elev i nian på Kungsskolan här i Örkelljunga och en av flera som hade tänkt sätta Utbildningscentrum i Örkelljunga som mitt förstahandsval. Men att bara en kort tid innan få reda på nyheten om att chansen till ansökning inte ska finnas längre gjorde situationen ännu jobbigare.

Till att börja med var en av orsakerna att skolan ligger nära hem vilket skapar en trygghet till skillnad från att sätta sig på en buss varje dag och känna sig osäker i en storstad man knappt känner till. Min tanke är också att all pendling som jag kommer behöva utstå under dessa tre åren kommer göra mig ännu tröttare och inte ge mig möjligheten till samma fritid som jag har just nu.

Jag har full förståelse över att pengarna inte alltid räcker till men jag hade önskat att fler människor hade börjat se till barn och ungdomars mående i samhället. Vi kanske inte har samma makt som er politiker men vi har lika stor talan i det här sammanhanget.

Första gången jag besökte skolan under ett öppet hus kände jag direkt att det var där jag ville gå och jag visste att denna skola skulle ge mig en bra utbildning. Jag kände en motivation till att börja gymnasiet när jag fick uppleva skolans engagemang till elevernas bästa.

Snälla, tänk på hur det här beslutet kommer påverka ungdomars mående.

En besviken elev vars gymnasieval ni krossade.

