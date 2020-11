Stjärntränaren: Pensionera nummer 10

Marseilletränaren André Villas-Boas vill att tröjnummer 10 inte längre ska användas, för att hedra den bortgångne fotbollsikonen Diego Maradona. – Det skulle vara den bästa hyllningen, säger Villas-Boas.

Argentinaren Diego Maradonas bortgång, bara 60 år gammal, har skakat om hela fotbollsvärlden. Maradona hyllas och hedras, bland annat har borgmästaren i Neapel föreslagit att fotbollsarenan San Paolo ska döpas om till Stadio Diego Armando Maradona.

Tränaren André Villas-Boas tycker att Internationella fotbollsförbundet Fifa ska hedra Maradona genom att pensionera hans tröjnummer, 10.

– Jag tycker att Fifa ska pensionera nummer 10 i alla tävlingar, för alla lag. Det skulle vara den bästa hyllning vi kan ge honom. Hans bortgång är en otrolig förlust för fotbollsvärlden, säger Villas-Boas efter Marseilles 0–2-förlust mot Porto i Champions League.

Det är kanske inte är troligt att Fifa går med på Villas-Boas önskan eftersom man nyligen nekade Argentina att pensionera nummer 10.

Det är inte bara fotbollsvärlden som sörjer Maradonas död. Argentinas rugbylag, som just nu spelar i en trenationsturnering i Australien ska hylla Maradona i lördagens match mot Nya Zeeland.

– Vi ska försöka minnas honom på det allra bästa sättet, genom att på planen visa hur man representerar den här landslagströjan, säger förbundskaptenen Mario Ledesma.

Han berättar att Maradona älskade att gå på idrott och Ledesma minns särskilt ett tillfälle när Maradona kom för att se en rugbylandskamp.

– Världen stannade när han var där, han hade den magin. En gång, när vi mötte All Blacks (Nya Zeeland), hade matchen startat när Diego kom in på läktaren. Då stannade allting upp, vi argentinare stannade upp och tittade mot läktaren, All Blacks stannade upp, säger Ledesma.

Spanske tennisstjärnan Rafael Nadal hyllar också Maradona.

”En av idrottshistoriens största, Diego Maradona, har lämnat oss. Det han gjorde i fotboll stannar kvar”, skriver Nadal på Twitter.

Den argentinske tennisstjärnan Diego Schwarzman, som är döpt efter fotbollslegendaren, twittrar:

”Hur kan man inte få namnet Diego? Jag älskar dig för evigt D10S (Gud)”.