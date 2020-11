Kors i granen — bra nyskrivna jullåtar!

Alexander Agrell hör Jamie Cullums julalbum.

Jamie Cullum JUL. The pianoman at Christmas.

Trött på samma gamla jullåtar, nyinspelade av insmickrande artister som allra mest önskar sig dollarpaket under granen?

Engelsmannen Jamie Cullum är en av de få som gjort sig omaket att skriva nya julsånger. Och han får till det med bravur. Som julskiva är detta en klar fyra.

Inpackningen är den klassiska: ett maffigt storband med en tjejkör och många stråkar i säcken. Det svänger brett och gott nog för alla slags runt-granen-danser och Cullums röst passar perfekt. Han har det stora amerikanska show-soundet, men också ett nyktert, pojkbusigt litet rasp som liksom kommer ur mungipan och som avdramatiserar julhysterin på ett skönt sätt. Attityden påminner om landsmannen Robbie Williams.

Jamie Cullum har humor och leker med julklichéerna, samtidigt som han helt klart uppskattar högtiden. I bluesiga ”Hang your lights” uppmanar Cullum till exempel sin käresta att hänga ljusslingorna på honom och att själv placera sig ”at the top of my tree”. Kärlek och gemenskap slår enligt honom alla julklappar. Själv blir man på gott julhumör.

Mitt i det storslagna blir ändå den vackra, nedtonade stråkballaden ”How do you fly” själva stjärnan.