”Portlandia”-skådis gör film om bandet Heart

En film som följer systrarna Ann och Nancy Wilson från den tidiga barndomen till framgångar som sångerskor i bandet Heart är på gång. Det uppger Ann Wilson till radiokanalen SiriusXm, enligt Variety

Skådespelaren Carrie Brownstein ska stå för både manus och regi. Brownstein startade under 1990-talet punkbandet Sleater-Kinney och har skrivit komediserien ”Portlandia” tillsammans med Fred Armisen. Lynda Obst, som producerat bland annat ”Flashdance” och ”Sömnlös i Seattle”, tjänar som producent för filmen.

Heart bildades redan 1963 av Steve Fossen och bröderna Roger och Mike Fisher. De bytte namn från White Heart till Heart och då anslöt systrarna Wilson. Bandet hade flera stora hits, bland annat ”All I wanna do is make love to you” och ”Barracuda”. Deras självbetitlade album blev etta på Billboardlistan 1985. Heart valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 2013