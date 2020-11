Stockholm hårt coronadrabbad huvudstad

Stockholm hör till de mest drabbade huvudstäderna i Europa under pandemin, visar en genomgång som Aftonbladet gjort.

Aftonbladet har sammanställt och jämfört antalet dödsfall i sju europeiska huvudstäder: Berlin, London, Madrid, Oslo, Paris, Rom och Stockholm. Resultatet visar att Stockholm varit näst hårdast drabbat, bara Madrid har sämre siffror.

Stockholm har haft 113 döda per 100 000 invånare, totalt 2 688 döda. I Madrid har 170 per 100 000 invånare dött. Oslo är den av de sju städerna som hamnar längst ned på listan, där har 9 personer per 100 000 invånare avlidit.

– Det är ju en tragedi som vi verkligen kommer att behöva utreda, varför det blev på det här sättet. Jag beklagar verkligen detta, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, till tidningen.

Han tror att anledningen till att Oslo haft så mycket färre dödsfall kan vara hårdare restriktioner.

– Oslo var väldigt militanta i början, väldigt kraftfulla. De stängde ner samhället, och man fick inte byta kommun under ganska lång tid. Dessutom stängde de gränsen ganska hårdhänt mot Sverige i våras, säger Johan Styrud.

Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet, säger att uppgiften kan stämma, trots att statistiken kan vara missvisande.

– Man räknar inte exakt på samma sätt i alla länder, så siffrorna är lite svåra att jämföra. Men siffrorna stämmer nog något så när. Vi vet ju också att Stockholm är den del av Sverige som haft mest smittspridning, säger han till Aftonbladet.

Flera drabbade europeiska huvudstäder finns inte med i granskningen, bland annat Bryssel, Prag och Amsterdam.