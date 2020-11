Bordtennissäsongen förlängs med en månad

Svenska Bordtennisförbundet har bestämt nya datum för de omgångar i de nationella serierna som ställts in under vintern. Säsongen förlängs med en månad och spelas in i maj.

Våxtorps BoIS spelar med sitt damlag i division 1 södra och med herrarna i division 3 VSSV. Pandemin har gjort att bordtennisverksamheten pausats fram till och med den siste januari 2021.