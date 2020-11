DO stämmer Laholms kommun för att ha diskriminerat elev

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer Laholms kommun på 90 000 kronor. Anledningen är att kommunen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle ha en trygg och strukturerad skolmiljö och kunna ta del av undervisningen på samma sätt som andra elever.

Laholms kommun valde att drastiskt reducera stödet till en mellanstadieelev med funktionsnedsättning. Det skedde utan grund, hävdar Diskrimineringsombudsmannen (DO), och stämmer nu Laholms kommun inför domstol. Bild: Gorm Kallestad

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att väcka talan mot Laholms kommun för diskriminering mot en elev som under skolåret 2017/18 gick på mellanstadiet. Stämningsansökan har ännu inte lämnats in men kommer att skickas in till Halmstads tingsrätt under första veckan i december, berättar Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.