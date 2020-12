Peter Dinklages ny roll som superhjälte

Superhjälten Toxie blir nästa stora roll för ”Game of thrones”-stjärnan Peter Dinklage. I en nyinsplening av Troma Entertainments kultfilmsklassiker ”The toxic avenger”, ska han tackla huvudrollen som Melvin, som blir knuffad ner i ett kärl av giftigt avfall och blir den vanställda hjälten Toxie.

Originalet från 1984 har tidigare ynglat av sig i en musikal, en tecknad serie för barn och en tecknad Marvel-version. Den nya filmen ska regisseras av Macon Blair, som regidebuterade med Netflix-produktionen ”I don't feel at home in this world anymore”.